No “Dois às 10”, conhecemos a história de Jéssica, de 26 anos, mãe de dois filhos pequenos, que tem vivido uma luta dura contra a depressão. Há apenas duas semanas, a vida pareceu finalmente dar-lhe um sinal de esperança, com a possibilidade de alugar uma casa e recomeçar do zero. No entanto, a depressão voltou a falar mais alto e acabou por lhe tirar tudo aquilo que estava a tentar construir.
A dormir no sofá, Joaquim e a mulher estão a tentar sobreviver aos estragos da depressão Kristin: “Recebo 320 euros de pensão”
- Joana Lopes
- Hoje às 12:09
