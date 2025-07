A dura realidade de quem é portador de esclerose lateral amiotrófica: «Vou perder o andar e a fala, os órgãos vão entrar em falência» - Veja a conversa completa

No «Dois às 10», Sandra conta-nos a luta que tem sido viver com Esclerose Lateral Amiotrófica. Com apenas 53 anos, vive com um prazo e com muitas dificuldades. Sandra vive num primeiro andar, não tem condições para subir as escadas e está sempre a cair, contando apenas com o amparo do filho. O corpo de Sandra está a falhar cada vez mais e ela não consegue imaginar-se presa a uma cama, sem qualidade de vida.