A dúvida muito pessoal que Cristina Ferreira quis esclarecer com André Ventura

No «Dois às 10», recebemos André Ventura, uma das figuras mais polémicas do panorama político português. Defensor de uma linha dura no que toca à imigração, à criminalidade e à corrupção, o líder do Chega é também candidato à Presidência da República e promete uma conversa intensa e sem filtros sobre as suas ideias, propostas e a atualidade política nacional.

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:24
Vídeos

André Ventura diz ser o «candidato que quer pôr o país na ordem» - Veja a conversa completa

Hoje às 12:51

André Ventura sobre a comunidade cigana: «Se o presidente não consegue fazer os ciganos cumprir a lei, mais ninguém consegue»

Hoje às 12:40

André Ventura sobre polémica em direto: «Saí daquela entrevista porque foi uma armadilha»

Hoje às 12:22

Cristina Ferreira confronta André Ventura: «Tem pena de não ter sido líder do PSD?»

Hoje às 12:17

Se for eleito Presidente da República, qual é o futuro do Chega? Veja a resposta de André Ventura

Hoje às 12:15

Cristina Ferreira confronta André Ventura: «Vai pôr o país na ordem como?»

Hoje às 12:01

André Ventura: «Há homem e há mulher. O resto são aberrações»

Hoje às 11:56
