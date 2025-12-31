A emotiva mensagem de fim de ano de Cláudio Ramos: «Obrigado pela sua companhia»

No «Dois às 10», o último programa do ano terminou com um momento de grande proximidade entre o apresentador e o público. Cláudio Ramos, que apresentou a emissão sozinho, aproveitou os instantes finais para dirigir uma mensagem emotiva a todos os que acompanharam o programa ao longo de 2025. Com um agradecimento sincero pela fidelidade e carinho dos telespectadores, o apresentador sublinhou a importância da companhia de quem está do outro lado do ecrã, desejando um próspero ano de 2026.