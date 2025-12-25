VÍDEO SEGUINTE
A história da senhora da limpeza que Dina Aguiar transformou em convidada de honra

No «Dois às 10», Dina Aguiar recorda um dos momentos mais bonitos (e desconhecidos) da sua passagem pelo «Dança Comigo». A jornalista conta porque decidiu levar a senhora que fazia as limpezas na estação de televisão para a ver dançar na primeira fila, realizando o sonho de alguém que sempre trabalhou nos bastidores, mas nunca tinha visto a magia da televisão ao vivo. Um gesto de humildade que diz tudo sobre quem é Dina Aguiar.

  • Hoje às 11:35
