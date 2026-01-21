A história de amor de Filipe Delgado e João Calado. Eis como o casal se conheceu há 13 anos

No “Dois às 10”, recebemos a mãe e o marido de Filipe Delgado, recruta da “1.ª Companhia”. Ele é um dos participantes que tem conquistado os portugueses e, hoje, vamos conhecê-lo um pouco melhor através de quem o conhece bem, numa conversa cheia de emoção, orgulho e histórias do seu lado mais pessoal.