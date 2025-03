A história repetiu-se! Após perder um filho, Maria Antónia adotou as filhas e agora os netos - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 12:05

No «Dois às 10», Maria partilhou a sua história de vida marcada pela perda do seu filho único num acidente de trabalho aos 18 anos. Após este acontecimento trágico, Maria e o marido decidiram adotar. Adotaram duas meninas que viviam em instituições. Maria partilhou ainda que uma das filhas adotivas passou por maus tratos vindos do progenitor. Maria acabou por ter que entrar com um processo em tribunal, onde ganhou a guarda dos netos. Maria partilha agora a sua vida com as filhas e os netos, 23 anos depois de ter perdido o filho, Maria reencontrou a felicidade.

