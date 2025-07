A homenagem de Cristina Ferreira a Luís Jardim

No «Dois às 10», fazemos uma homenagem a Luís Jardim, jurado em «Uma Canção para Ti» e «A Tua Cara não me é Estranha». Luís Jardim, figura emblemática da música em Portugal e além-fronteiras, faleceu esta sexta-feira, 4 de julho, precisamente no dia em que celebrava o seu 75.º aniversário. O músico sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante a manhã, na sua residência, situada na zona do Cadaval. O óbito foi confirmado no local.

O «Dois às 10» é o programa das manhãs da TVI, conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, que diariamente acompanha os telespectadores com conversas emotivas, entrevistas exclusivas, rubricas de entretenimento e informação útil. Com uma forte ligação ao público, o formato aposta em histórias reais, convidados especiais e momentos de grande cumplicidade entre os apresentadores, sendo uma das principais apostas da estação para as manhãs televisivas em Portugal.