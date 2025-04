A idade não é obstáculo: Descubra o segredo para a transformação depois do 45 anos

No «Dois às 10», Ana partilhou a sua jornada de transformação e aceitação da imagem corporal após um período difícil. Após um acidente e durante a Covid-19, Ana viu o seu peso aumentar, o que a levou a evitar fotografias e a esconder-se do mundo. «Eu não tirava fotografias a mim, não me permitia que me tirassem fotografias», recorda. A aversão era tanta que, mesmo quando tiravam fotos, ela se recusava a vê-las, evitando confrontar-se com a realidade. A perceção do aumento de peso foi gradual, notada através das roupas que já não serviam e da preferência por vestidos largos. A decisão de mudar surgiu ao ver o número na balança, um momento que a deixou «sem falar durante três dias». Para Rui Pinheiro, o desporto é uma vocação, um caminho que também pode levar à transformação pessoal e à aceitação do corpo.

Ana inspirou ao revelar a sua jornada de transformação física. A participante, com 48 anos, demonstrou que é possível alcançar resultados impressionantes com foco e determinação. Ana iniciou o processo em maio e começou a notar os resultados no final de junho, com um rápido desinchaço inicial. A participante enfatizou a importância de combinar dieta e exercício, afirmando que só «fechar a boca» não é suficiente. A transformação de Ana é notável, mostrando que a idade não é um obstáculo para alcançar a elegância e a boa forma física. A sua história serve de motivação para quem busca uma mudança de estilo de vida e acredita que é possível transformar o corpo em qualquer idade.

