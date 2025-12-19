No “Dois às 10”, Rui partilha uma história de perda, amor e resistência. Depois de perder o filho Diogo com apenas sete meses de vida, Rui e a mulher, Paula, aprenderam a viver um dia de cada vez. Dois anos mais tarde nasceu a pequena Maria, trazendo nova esperança à família. Quando tudo parecia finalmente recompor-se, surgiu um novo golpe devastador: Paula foi diagnosticada com um tumor cerebral grave, com pouco tempo de vida. Meses depois, Paula partiu, deixando Rui sozinho com as duas filhas e uma coragem imensa para continuar.
“A mãe partiu, já não está cá e já não volta”. Foi assim que Rui contou à filha de sete anos que a mãe morreu
- Joana Lopes
- Há 3h e 19min
