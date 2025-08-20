Quando a mãe quase deixou de andar e o pai lutava contra um cancro, foi o filho de 13 anos quem cuidou deles

  • Hoje às 11:54
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

No «Dois às 10», conhecemos a história de Rodrigo Oliveira, um jovem que foi obrigado a crescer demasiado cedo. Aos 13 anos, tornou-se o maior apoio dos pais: a mãe, que sofreu uma grave lesão na cervical e quase perdeu a capacidade de andar, e o pai, diagnosticado com um tumor na bexiga. Entre tratamentos, operações e momentos de dor, Rodrigo assumiu o papel de cuidador, ajudando a mãe nas tarefas mais básicas e incentivando o pai a não desistir da luta contra o cancro.

Vídeos

Jovens provocam incêndio na praia

Há 3h e 30min

Homem ateia oito incêndios em menos de uma semana sem motivo aparente

Há 3h e 32min

Enquanto lutava contra o segundo cancro, Ivete descobriu a traição do marido

Há 3h e 58min

Ivete, sobrevivente de um cancro, oferece presente muito especial a Cristina e Cláudio

Hoje às 12:04

Após ser diagnosticada com cancro, Ivete ouviu o impensável de uma criança e não esquece: «Tu vais morrer»

Hoje às 12:01

Cristina Ferreira questiona atriz grávida aos 46: «A ideia de que vais ter menos tempo que uma mãe aos 20 está presente?»

Hoje às 11:34

Atriz da TVI grávida aos 46 anos confessa: «Foi muito solitário»

Hoje às 11:25
MAIS

Mais Vistos

Irmã de Renato Seabra é hoje deputada no Assembleia da República, mas não deixa de visitar o irmão na prisão

Ontem às 12:50

Cristina Ferreira questiona atriz grávida aos 46: «A ideia de que vais ter menos tempo que uma mãe aos 20 está presente?»

Hoje às 11:34

Quanto se recebe na indústria pornográfica? Fábio Paím conta detalhes do filme que fez e revela quanto ganhou

18 ago, 12:08

Quando a mãe quase deixou de andar e o pai lutava contra um cancro, foi o filho de 13 anos quem cuidou deles

Hoje às 11:54

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Descubra como fazer pão com chouriço em casa

Há 10 min

Ideias para variar das sandes e batatas fritas na praia. Isto é o que deve ter na geleira

Ontem às 15:41

20 receitas fáceis para levar para a praia (sem recorrer às sandes)

Ontem às 15:30

Aprenda a fazer a clássica omelete francesa sem sair de casa

18 ago, 14:30

Fora do Estúdio

A 'Menina da Meteorologia' foi um ícone televisivo com 20 anos. Agora, com 54, está irreconhecível

Hoje às 11:53

Rosto de irmã de Renato Seabra torna-se público. E por uma razão inesperada

Ontem às 12:34

Atriz da TVI anuncia gravidez aos 46 anos: «Não desistam de vocês mesmas»

Ontem às 10:53

Costuma ficar inchada? Siga a dica de Cristina Ferreira e elimine estes 3 alimentos

18 ago, 11:37

Fotos

Descubra como fazer pão com chouriço em casa

Há 10 min

Muitos continuam a cometer este erro com a máquina da loiça sem se aperceberem

Há 40 min

Verdade ou mito: o vinagre de maçã ajuda na perda de peso?

Há 1h e 10min

Portugal tem praias que surpreendem para além do mar. Este refúgio é exemplo disso

Há 1h e 40min