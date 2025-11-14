A meio da licença da terceira gravidez, Sara Pinto revela quando regressa à televisão

No «Dois às 10», recebemos Sara Pinto para um pequeno-almoço especial e repleto de novidades. A jornalista, que foi recentemente mãe pela terceira vez, conta-nos como está a viver esta etapa tão intensa e emocionante. Entre confidências e muita boa disposição, revela os desafios, as novas rotinas e as alegrias que acompanham a chegada do mais recente membro da família.