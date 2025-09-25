No «Dois às 10», recebemos Ana Mendes Godinho. Depois de ter sido Secretária de Estado e Ministra do Trabalho até 2024, Ana está agora focada em conquistar a Câmara de Sintra. Conhecemos de perto a mulher por detrás da política, exploramos a sua visão, os desafios que enfrenta e os sonhos que a motivam para este novo capítulo da sua carreira.
A «ministra feliz»: Conheça o outro lado de Ana Mendes Godinho, candidata à Câmara Municipal de Sintra
- Joana Lopes
- Há 1h e 45min
NESTE PROGRAMA
