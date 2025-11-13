Tragédia em Fernão Ferro, no concelho do Seixal. Um casal de idosos, ambos com 88 anos, foi encontrado sem vida dentro da própria casa, esta quinta-feira, depois de a habitação ter ficado inundada devido à subida repentina das águas.
A notícia de última hora dada por Cristina Ferreira: «Terão morrido afogados»
Dois às 10
Hoje às 12:43
