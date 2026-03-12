VÍDEO SEGUINTE
A nova "parceira" de Marco Costa: Maria Emília surge a ajudar o pai e encanta tudo e todos

No «Dois às 10», recebemos Gonçalo Quinaz, Cinha Jardim e Adriano Silva Martins para analisar tudo sobre os mais recentes novidades. Marco Costa partilha momento ternurento com a filha.

  • Hoje às 10:27
O diagnóstico terrível no pós-parto: Cátia enfrentou um cancro de Estágio 4 e o fim do casamento

Hoje às 11:50

Cátia soube que tinha cancro horas após ser mãe: «Pedi desculpa por não poder amamentar»

Hoje às 11:33

Caos no Dubai: Aeroporto suspenso e centenas de portugueses em desespero para regressar

Hoje às 11:24

Angústia e destruição: O relato de Margarida e Gonçalo após ficarem presos na guerra do Médio Oriente

Hoje às 11:21

Margarida e Gonçalo relatam terror que viveram no Dubai: «Esse dia foi o mais alarmante!»

Hoje às 11:19

Educada para ser Duquesa, Diana de Cadaval lança livro sobre a "Rainha Mal-Amada"

Hoje às 10:46

A Duquesa que cresceu entre princesas - Diana de Cadaval revela como é crescer num mundo de luxos e regras

Hoje às 10:44
Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Evite este erro se deseja um puré de batata cremoso. Troque a manteiga por isto

Há 9 min

É ideal para quando a carteira aperta: veja a receita desta massa que se faz em 30 minutos

Hoje às 10:00

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

10 mar, 16:00

Esqueça os rolos de carne do talho. Temos uma receita caseira com um ingrediente que faz toda a diferença

9 mar, 13:00

Depois de engravidar do marido falecido, Ângela Ferreira apresenta projeto: "Virou terapia"

Há 3h e 9min

Sandra Felgueiras assinala o fim de um capítulo: "Que sejas muito feliz"

Hoje às 12:00

Quanto custou o vestido que a primeira-dama usou na cerimónia de tomada de posse de António José Seguro?

Hoje às 11:00

Sandra Felgueiras admite que foi "fundo do poço". E explica o que a salvou de estar "mergulhada numa cama, numa depressão"

Ontem às 16:30

