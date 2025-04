A reação ao diagnóstico de leucemia do filho: «Porque é que calhou a nós, ao nosso filho?»

No «Dois às 10», os pais de Diogo recordam o momento em que receberam o diagnóstico de leucemia do filho. A notícia abalou as suas vidas, transformando a esperança em medo e incerteza. A mãe de Diogo descreve a raridade da situação, questionando «porque é que calhou a nós, ao nosso filho?». Diogo, um jovem cheio de vida e paixão pelo desporto, viu o seu mundo virado do avesso. Após uma fratura na coluna, o diagnóstico de leucemia revelou um novo desafio. A família uniu-se para enfrentar a doença, com três anos de quimioterapia. A revolta inicial deu lugar à esperança e à crença na superação. O pai de Diogo recorda o turbilhão de emoções, confessando que «a primeira reação foi chorar, não pôr meia hora, chorei, chorei, chorei». Apesar das dificuldades, a família manteve-se unida, focada em apoiar Diogo em cada passo do caminho. A história de Diogo é um testemunho de força, resiliência e amor familiar, mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer. Saiba mais em TVI Player