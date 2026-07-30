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A reação de Cristina Ferreira ao vestido de Margarida Amaral Domingues

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam imagens do casamento do ano: Margarida e Gonçalo Ramos casaram rodeados de craques da Seleção.

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