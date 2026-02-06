VÍDEO SEGUINTE
A reação do filho de Jéssica ao perder a casa com a depressão Kristin vai comover o país

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Jéssica, de 26 anos, mãe de dois filhos pequenos, que tem vivido uma luta dura contra a depressão. Há apenas duas semanas, a vida pareceu finalmente dar-lhe um sinal de esperança, com a possibilidade de alugar uma casa e recomeçar do zero. No entanto, a depressão voltou a falar mais alto e acabou por lhe tirar tudo aquilo que estava a tentar construir.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:57
