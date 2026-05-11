No Dois às 10, conversamos com Ariana depois da sua expulsão do Secret Story - Desafio Final. A ex-concorrente conta como os familiares reagiram à sua proximidade com Diogo.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
A reação dos pais de Ariana à relação com Diogo: «Disseram para eu pensar bem»
- Dois às 10
- Hoje às 11:27
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
02:59
A reação dos pais de Ariana à relação com Diogo: «Disseram para eu pensar bem»
Hoje às 11:27
04:34
Cristina Ferreira mostra desagrado com comportamento no estúdio da gala do Secret Story: «Não achei bonito»
Hoje às 10:09
07:13
As críticas unânimes a João Ricardo: «Não teve coragem»
Hoje às 10:16
03:39
Gonçalo Quinaz critica postura dos novos concorrentes: «Muita parra, pouca uva»
Hoje às 10:30
03:24
Cláudio Ramos critica atitude de Marisa Susana: «Está a dramatizar imenso»
Hoje às 10:31
02:52
Teoria de Cláudio Ramos deixa Cristina Ferreira e comentadores em choque: «Acabava-se a moral»
Hoje às 10:35
04:22
Gonçalo Quinaz critica postura de Liliana: «Devia mudar a rota»
Hoje às 10:49
07:22
Cláudio Ramos surpreendente todos: «Na história dos reality shows há um grande jogador e campeão»
Hoje às 10:58
02:57
Ariana sobre concorrentes do Desafio Final: «Não estava à espera que me atacassem»
Hoje às 11:13
02:53
Cristina Ferreira questiona Ariana: «Vais para o Desafio Final para apagar a imagem que tinhas?»
Hoje às 11:16
02:48
Ariana assume erro na forma como lidou com Diogo: «Faria diferente»
Hoje às 11:20
02:25
Após ser expulsa do Desafio Final, Ariana conta o que aconteceu durante a noite com Diogo
Hoje às 11:23
02:25
Após sair do Desafio Final, Ariana faz revelação sobre Eva e Diogo
Hoje às 11:23
04:19
Ariana expõe o que aconteceu entre Sara e Catarina: «Na gala da final estavam a discutir»
Hoje às 11:32
01:48
Cláudio Ramos tem ataque de riso com resposta de Ariana
Hoje às 11:33
01:21
Ariana canta a canção que foi criada em sua homenagem
Hoje às 11:36
Mais Vistos
04:34
Cristina Ferreira mostra desagrado com comportamento no estúdio da gala do Secret Story: «Não achei bonito»
Hoje às 10:09
02:25
Após sair do Desafio Final, Ariana faz revelação sobre Eva e Diogo
Hoje às 11:23
13:41
Cristina Ferreira reencontra convidado de 2006 do “Você na TV”. E ninguém esperava vê-lo assim
5 mai, 11:30
07:13
As críticas unânimes a João Ricardo: «Não teve coragem»
Hoje às 10:16
02:25
Após ser expulsa do Desafio Final, Ariana conta o que aconteceu durante a noite com Diogo
Hoje às 11:23
03:39
Gonçalo Quinaz critica postura dos novos concorrentes: «Muita parra, pouca uva»
Hoje às 10:30