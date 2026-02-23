A resposta enigmática de Soraia Sousa em relação ao instrutor Joaquim

No “Dois às 10”, recebemos Soraia Sousa, a segunda classificada da “1.ª Companhia”, para uma conversa intimista sobre a sua jornada inesquecível. Soria partilha como esta experiência se revelou profundamente transformadora, recordando os desafios que enfrentou ao longo do percurso e a forma como aprendeu a gerir as emoções nos momentos de maior pressão. Num testemunho sincero e emotivo, revela de que maneira esta vivência a fez crescer e como sente que sai desta aventura como uma nova pessoa, mais forte, mais confiante e preparada para os próximos desafios.