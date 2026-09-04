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A terminar o “Big Brother Verão”, Cláudio Ramos alerta pai de Vanessa: “A sua surpresa vai ser outra”

No “Dois às 10”, recebemos os familiares e amigos dos finalistas do “Big Brother Verão”, no dia em que vamos descobrir quem se sagra vencedor.

  • Dois às 10
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