VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Abraço marca entrevista a Diogo: “Os bons miúdos também cometem erros e tu és um bom miúdo”

No “Dois às 10”, recebemos Diogo, o concorrente expulsa ontem do “Secret Story 10”. Após várias semanas intensas dentro da casa mais vigiada do país, o ex-concorrente fala sobre a sua passagem no reality show que não deixou ninguém indiferente.

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:56
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA

Mais Vistos

06:09

“Está em choque”: revelada conversa com Diogo nos bastidores após a saída do “Secret Story 10”

Hoje às 10:30
08:21

Diogo conta qual foi a primeira pergunta que fez a Ariana fora da casa

Hoje às 11:46
01:48

Adriano Silva Martins defende Diogo: “Foi das pessoas mais transparentes dentro da casa”

Hoje às 09:58
01:36

Imagens do casting de Diogo revelam o motivo do conflito com a família de Eva: “Não aceitaram isso”

Hoje às 11:36
44:53

Primeira entrevista de Diogo após ser expulso do Secret Story - Veja a conversa completa

Hoje às 12:11
08:21

Diogo reage a comentários da irmã de Eva: “Não quis acreditar que estava a dizer aquilo”

Hoje às 11:46
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Primeira entrevista de Diogo após ser expulso do Secret Story - Veja a conversa completa

Hoje às 12:11

“És manipulador?”: Cláudio Ramos confronta Diogo e a resposta pode surpreender

Hoje às 11:56

Beijaram-se? Diogo revela o que aconteceu entre si e Ariana depois da gala

Hoje às 11:48

Diogo justifica comportamento polémico com Ariana na gala: "Vais ignorar a Ariana?"

Hoje às 11:48

Diogo revela conversa com Ariana nos bastidores da gala: “Ela foi embora”

Hoje às 11:47

Diogo conta qual foi a primeira pergunta que fez a Ariana fora da casa

Hoje às 11:46

Diogo reage a comentários da irmã de Eva: “Não quis acreditar que estava a dizer aquilo”

Hoje às 11:46
MAIS

Mais Vistos

“Está em choque”: revelada conversa com Diogo nos bastidores após a saída do “Secret Story 10”

Hoje às 10:30

Diogo conta qual foi a primeira pergunta que fez a Ariana fora da casa

Hoje às 11:46

Adriano Silva Martins defende Diogo: “Foi das pessoas mais transparentes dentro da casa”

Hoje às 09:58

Imagens do casting de Diogo revelam o motivo do conflito com a família de Eva: “Não aceitaram isso”

Hoje às 11:36

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

31 mar, 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

Não parece feita em casa, mas é. Aprenda a fazer esta pavlova

16 abr, 17:00

Use as sobras de ovos de chocolate da Páscoa para fazer esta mousse

7 abr, 17:00

Este folar de carnes pode ser o protagonista da sua mesa de Páscoa: veja a receita

2 abr, 13:00

Aprenda a preparar o clássico ensopado de borrego para a Páscoa

1 abr, 10:31

Fora do Estúdio

A atitude de Diogo fora do "Secret Story 10" que passou despercebida e que "apaga" Eva da sua vida

Há 3h e 26min

«Fui vendo coisas que não via lá dentro»: Ariana prepara conversa com Diogo e há uma pergunta a fazer

Hoje às 10:00

João não se cala perante Flávio Furtado e dá resposta que merece aplausos do público

Hoje às 09:22

Ignorou Ariana? Diogo toma primeira decisão depois de ser expulso do Secret Story

Hoje às 08:55

Fotos

Trabalhar, ver séries ou entreter os miúdos: O "tudo-em-um" de 95€ que facilita a rotina

Há 1h e 55min

À procura de férias acessíveis? Estes destinos não passam dos 100 euros

Há 1h e 56min

Esqueça a Disneyland: este parque temático é mais barato e fica a poucos quilómetros de distância

Há 2h e 56min

A atitude de Diogo fora do "Secret Story 10" que passou despercebida e que "apaga" Eva da sua vida

Há 3h e 26min