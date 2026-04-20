No “Dois às 10”, recebemos Diogo, o concorrente expulsa ontem do “Secret Story 10”. Após várias semanas intensas dentro da casa mais vigiada do país, o ex-concorrente fala sobre a sua passagem no reality show que não deixou ninguém indiferente.
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Abraço marca entrevista a Diogo: “Os bons miúdos também cometem erros e tu és um bom miúdo”
- Dois às 10
- Hoje às 11:56
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