VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Acidente fatal em Portugal impressiona Cristina Ferreira: "Faz-me imensa confusão"

No “Dois às 10”, comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:25
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Atualidade

Menina de 13 anos ajuda os pais a matar idoso: “Foi comprar uma pá e ajudou os adultos a levar o corpo para o Pinhal, onde o enterraram”

Hoje às 12:31

Filho de Susana Gravato regressa às notícias. Saiba os últimos pormenores do homicídio que abalou o país

15 dez, 12:44

Imagens chocantes. Cristina Ferreira anuncia «acontecimento de última hora» em Portugal

15 dez, 12:30

Adjunto da ex-ministra da Justiça confessou ter abusado sexualmente de duas meninas portuguesas. Crianças tinham apenas 10 anos

15 dez, 12:20

Homem pensava estar a atacar o vizinho, mas acabou por matar o filho de 17 anos. Tudo aconteceu no Montijo

12 dez, 12:31

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

10 dez, 12:18

«Vítima inconsciente» no cemitério era, na verdade, um assaltante de um jazigo

28 nov, 12:57
MAIS

Mais Vistos

Almirante Gouveia e Melo confessa que não festeja o seu aniversário. A razão comove todos

Ontem às 11:32

Menina de 13 anos ajuda os pais a matar idoso: “Foi comprar uma pá e ajudou os adultos a levar o corpo para o Pinhal, onde o enterraram”

Hoje às 12:31

Cátia sonhava ser mãe. Quando conseguiu, perdeu o filho: “Entreguei-o vivo e só pedia que ele tivesse continuado vivo”

Ontem às 11:47

Marco Costa revela problema de saúde da avó: "Já não vai para a fábrica"

Ontem às 10:31

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Natal com menos calorias. Experimente este Bolo de Rainha saudável

Há 17 min

7 minutos é o tempo que demora a fazer estas filhoses saudáveis na air fryer

Há 47 min

Há um segredo para fazer a aletria perfeita. E quem nos contou foi Manuel Luís Goucha

Há 3h e 44min

Este é o pão certo para rabanadas — e quase ninguém o usa. Encontra-se na Mercadona e custa pouco mais de 1 euro

Há 3h e 47min

Fora do Estúdio

Ausente das galas do «Secret Story», Vera mostra-se ao lado de Zé, ex-noivo de Liliana

Há 1h e 36min

Cristina Ferreira toma decisão importante e mostra resultados na sua forma física: «Como se vê na última foto»

Hoje às 11:53

Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital

Hoje às 09:33

Mal saiu do «Secret Story», Ana correu para os braços de pessoa especial

Ontem às 15:26

Fotos

Natal com menos calorias. Experimente este Bolo de Rainha saudável

Há 17 min

7 minutos é o tempo que demora a fazer estas filhoses saudáveis na air fryer

Há 47 min

Ausente das galas do «Secret Story», Vera mostra-se ao lado de Zé, ex-noivo de Liliana

Há 1h e 36min

Esqueça o vermelho. Inspire-se nestas cores de unhas para o Natal e Ano Novo

Há 3h e 17min