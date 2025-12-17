No “Dois às 10”, comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Acidente fatal em Portugal impressiona Cristina Ferreira: "Faz-me imensa confusão"
- Joana Lopes
- Hoje às 12:25
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
03:50
Acidente fatal em Portugal impressiona Cristina Ferreira: "Faz-me imensa confusão"
Hoje às 12:25
01:01
Cristina Ferreira recorda memória de infância na casa da avó
Hoje às 09:53
08:25
Capadora de galos diz-se incapaz de os comer: «Estou com eles todos os dias»
Hoje às 10:06
03:08
Cláudio Ramos prova doce feito por convidada e Cristina Ferreira 'teme' reação
Hoje às 10:09
03:05
Separada há mais de 10 anos, Palmira nunca se divorciou a pedido do sogro: «Não nos falamos, mas lavo-lhe a roupa»
Hoje às 10:22
02:28
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos têm ataque de riso em direto
Hoje às 10:24
03:53
Palmira emociona-se ao falar de como cuida do sogro
Hoje às 10:34
10:34
Maria da Graça recebe presente para brilhar nas redes sociais
Hoje às 10:48
07:31
20 anos depois, “7 Maravilhas de Portugal” regressa
Hoje às 10:58
07:31
Voltamos a eleger o melhor de Portugal. Nova edição das “7 Maravilhas de Portugal” regressa na TVI
Hoje às 10:59
02:55
Leontina foi a primeira mulher a entrar na Polícia Judiciária: “Houve muitos momentos em que sofri e cheguei a casa a chorar”
Hoje às 11:24
05:18
Cinco anos depois, criança regressa a programa da TVI curada: “Foi preciso cinco anos, mas o milagre aconteceu”
Hoje às 11:49
06:07
Depois de Miguel rejeitar transplante da mãe, foi salvo pelo pai
Hoje às 11:55
04:14
Menina de 13 anos ajuda os pais a matar idoso: “Foi comprar uma pá e ajudou os adultos a levar o corpo para o Pinhal, onde o enterraram”
Hoje às 12:31