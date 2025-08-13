«Aconteça o que acontecer...»: Uma semana antes de morrer, Carolina enviou uma mensagem enigmática à mãe

No «Dois às 10», conhecemos a história de Carolina, uma jovem de 22 anos apaixonada pelo mar e pelos mergulhos, que perdeu a vida após um mergulho no rio Tejo, em abril de 2022. A sua mãe, Rita Barrocas, recorda com ternura a última noite que passaram juntas e o abraço apertado que, sem saber, seria uma despedida. Entre a dor e a saudade, Rita encontra força na certeza de que Carolina viveu feliz e intensamente.