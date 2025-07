Aconteceu em Portugal o impensável: filha casou com o próprio pai depois da morte da mãe

Na Atualidade do Dois às 10, ficamos a par de um caso insólito que aconteceu em Portugal: uma filha casou com o próprio pai, perante a presença de uma irmã, do cunhado e da nora, para ficar com metade da reforma e a casa onde vive.

O «Dois às 10» é o programa das manhãs da TVI, conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, que diariamente acompanha os telespectadores com conversas emotivas, entrevistas exclusivas, rubricas de entretenimento e informação útil. Com uma forte ligação ao público, o formato aposta em histórias reais, convidados especiais e momentos de grande cumplicidade entre os apresentadores, sendo uma das principais apostas da estação para as manhãs televisivas em Portugal.