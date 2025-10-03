Acontecimento no «Secret Story 9» deixa comentadores boquiabertos: «Fiquei chocada»

No «Dois às 10», mergulhamos no ambiente intenso que se vive na casa do «Secret Story 9». Este domingo, mais um concorrente vai deixar o jogo e, até lá, revemos os momentos mais marcantes da semana dos nomeados. Renata Reis, Joana Pinto e Gonçalo Quinaz juntam-se a nós para analisar estratégias, comentar conflitos e antecipar o que poderá acontecer na próxima gala.