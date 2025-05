No «Dois às 10», a tensão entre Nuno e Luís atinge novos patamares, com acusações de inveja e manipulação a pairar no ar. A dinâmica de confronto contínuo entre os dois antagonistas mantém-se como um ponto central do programa. A insegurança de Nuno e a agressividade de Luís são temas recorrentes, com a antecipação de que esta rivalidade persistirá até ao fim.Saiba mais em TVI Player