Acusações de proteção excessiva - Iury sobre Sandrina: «A minha intenção era mesmo protegê-la»

Carla Anes

Hoje às 11:23

No «Dois às 10», Iury Mellany esclareceu a sua proximidade com Sandrina dentro da casa do "Desafio Final". A concorrente explicou que sempre quis proteger Sandrina por ser uma amiga muito sensível. Iury tinha receio que Sandrina se magoasse com as críticas, daí a sua proteção excessiva. Saiba mais em TVI Player