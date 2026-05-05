Adelino tem 94 anos e todos os dias faz exercício físico

No “Dois às 10”, conhecemos Adelino, um exemplo vivo de energia e determinação. Com quase 100 anos, continua a desafiar todas as expectativas: mantém uma rotina ativa de treino, conduz com autonomia e ainda trabalha com dedicação. A sua história é uma inspiração, provando que a idade é apenas um número quando há vontade de viver com propósito e vitalidade.