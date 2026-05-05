VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Adelino tem 94 anos e todos os dias faz exercício físico

No “Dois às 10”, conhecemos Adelino, um exemplo vivo de energia e determinação. Com quase 100 anos, continua a desafiar todas as expectativas: mantém uma rotina ativa de treino, conduz com autonomia e ainda trabalha com dedicação. A sua história é uma inspiração, provando que a idade é apenas um número quando há vontade de viver com propósito e vitalidade.

  • Dois às 10
  • Ontem às 10:15
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA

Mais Vistos

03:53

De lágrimas nos olhos, menino fala da morte do pai num acidente de mota: “O meu pai foi para o céu”

Ontem às 11:41
13:41

Cristina Ferreira reencontra convidado de 2006 do “Você na TV”. E ninguém esperava vê-lo assim

Ontem às 11:30
08:37

Márcia recorda premonição do marido: “Ele sempre me disse que ia morrer primeiro do que eu”

Ontem às 11:53
14:22

Adelino tem 94 anos e todos os dias faz exercício físico

Ontem às 10:15
03:53

Marido de Márcia morreu num acidente de mota há três semanas: “Foi passear de mota, mas, desta vez, não voltou”

Ontem às 11:38
08:37

Márcia recorda o último momento com o marido que morreu num acidente de mota: “Destapei-o e dei-lhe beijinhos em todo o lado”

Ontem às 11:52
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Márcia recorda premonição do marido: “Ele sempre me disse que ia morrer primeiro do que eu”

Ontem às 11:53

Márcia recorda o último momento com o marido que morreu num acidente de mota: “Destapei-o e dei-lhe beijinhos em todo o lado”

Ontem às 11:52

De lágrimas nos olhos, menino fala da morte do pai num acidente de mota: “O meu pai foi para o céu”

Ontem às 11:41

Márcia perdeu o marido há semanas e ficou com três filhos pequenos para cuidar

Ontem às 11:41

Marido de Márcia morreu num acidente de mota há três semanas: “Foi passear de mota, mas, desta vez, não voltou”

Ontem às 11:38

Cristina Ferreira reencontra convidado de 2006 do “Você na TV”. E ninguém esperava vê-lo assim

Ontem às 11:30

Cristina Ferreira sobre doença de Pilar, de 4 anos: “Isto é uma aflição”

Ontem às 11:20
MAIS

Mais Vistos

De lágrimas nos olhos, menino fala da morte do pai num acidente de mota: “O meu pai foi para o céu”

Ontem às 11:41

Cristina Ferreira reencontra convidado de 2006 do “Você na TV”. E ninguém esperava vê-lo assim

Ontem às 11:30

Márcia recorda premonição do marido: “Ele sempre me disse que ia morrer primeiro do que eu”

Ontem às 11:53

Adelino tem 94 anos e todos os dias faz exercício físico

Ontem às 10:15

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Especialistas garantem: vinagre é o segredo para arroz perfeito — saiba como

30 abr, 16:00

Não é preciso ser chef para fazer uma omelete francesa. Aprenda em casa

29 abr, 15:00

Este plano de 30 jantares vai salvar a sua semana (e a carteira)

28 abr, 16:00

20 receitas para levar para a praia (e esquecer as sandes de vez)

24 abr, 15:00

Fora do Estúdio

Grávida, Rita Matias revela sexo do bebé. E o nome escolhido tem um significado especial

Ontem às 15:21

«Tudo em mim sorri por tua causa»: Marco Costa declara-se ao "amor mais puro"

Ontem às 14:51

Sandra Felgueiras recebe declaração de amor: «Eu conheço um lado muito mais especial»

Ontem às 10:45

De luto, Rosa Bela faz desabafo comovente: «Como será a vida daqui para a frente?»

Ontem às 09:33

Fotos

Esta piscina oceânica em Portugal está a deixar toda a gente rendida (e é grátis)

Ontem às 17:00

Experiência a bordo de um barco torna este museu português um dos mais originais do mundo

Ontem às 16:00

Grávida, Rita Matias revela sexo do bebé. E o nome escolhido tem um significado especial

Ontem às 15:21

A febre do momento na Europa já não é a Disneyland — há um novo parque a roubar as atenções

Ontem às 15:00