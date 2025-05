Adepto do Sporting ficou cego de um olho nos festejos: «Começo a ouvir os tiros e sinto um tiro certeiro no meu olho»

No «Dois às 10», Bernardo descreve o momento angustiante em que foi atingido no olho durante os festejos do título do Sporting. A confusão reinava, e o desespero tomou conta de si. Antes do incidente, Bernardo era uma pessoa realizada e feliz no trabalho, mas tudo mudou num instante. Após o impacto, a prioridade foi procurar ajuda. Encontrou agentes e enfermeiras que prestaram os primeiros socorros, tentando estancar o sangue. A preocupação em manter a visão era constante durante o transporte na ambulância, mas o pessimismo já se instalava. Saiba mais em TVI Player