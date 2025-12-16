Adjunto da ex-ministra da Justiça confessa abusos em lágrimas. Diz que foram só duas crianças

A TVI e CNN Portugal sabem que, perante o juiz, Paulo Abreu Santos chorou e assumiu parte dos factos. Está em isolamento, na cadeia anexa à PJ, numa cela sem contacto com outros reclusos, mas vai aguardar julgamento no estabelecimento prisional da Carregueira, onde há uma ala própria para suspeitos de crimes sexuais.
