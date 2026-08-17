Adoram-na ou odeiam-na: esta concorrente do Big Brother Verão não deixa ninguém indiferente

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins debatem qual é a concorrente mais divisiva do "Big Brother Verão", entre críticas e elogios dentro e fora da casa. Apesar da polémica que gera, os comentadores reconhecem que ela sabe comandar uma gala, um talento que continua a garantir-lhe atenção semana após semana.