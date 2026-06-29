No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Adriano Silva Martins e Isabel Figueira comentam os novos concorrentes do "Big Brother Verão".
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Adriano Silva Martins critica concorrente do “Big Brother Verão”: “Dizer que o sonho é ser mulher de futebolista...”
- Dois às 10
- Há 54 min
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