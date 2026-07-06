Adriano Silva Martins critica concorrente do “Big Brother Verão”: “Há um excesso de vitimização”

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Adriano Silva Martins e Gonçalo Quinaz comentam a última gala do “Big Brother Verão”, marcada por momentos de tensão, surpresas e várias opiniões sobre o desempenho dos concorrentes. Durante a conversa, Adriano Silva Martins mostrou-se crítico em relação a uma das participantes, considerando que existe “um excesso de vitimização”.