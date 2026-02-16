No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam todas as últimas novidades da “1.ª Companhia”. O domingo ficou marcado por uma gala intensa e repleta de emoção, que culminou na expulsão do recruta Manuel Melo, a escassos dias da grande final. Em estúdio, os comentadores analisaram os momentos mais polémicos da noite, as reações dos restantes recrutas e anteciparam os possíveis desfechos desta temporada, que se aproxima a passos largos do fim.
Adriano Silva Martins defende recruta da "1.ª Companhia": "Se há uma pessoa que não tem falta de noção é a…"
- Joana Lopes
- Há 1h e 43min
