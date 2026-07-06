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Adriano Silva Martins elogia concorrente do “Big Brother Verão”: “Não é que eu esteja apaixonado pelo concorrente, mas…”

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Adriano Silva Martins e Gonçalo Quinaz comentam a última gala do “Big Brother Verão”, marcada por momentos de tensão, surpresas e várias opiniões sobre o desempenho dos concorrentes. Durante a conversa, Adriano Silva Martins destacou um dos participantes, assumindo a sua admiração pela forma como tem conduzido o jogo.

  • Dois às 10
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