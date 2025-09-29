Adriano Silva Martins faz desabafo: «Eu já fui o Zé, mas também já fui a Liliana»

No «Dois às 10», comentamos a 3.ª gala do «Secret Story 9», que continua a surpreender e a dar muito que falar. Para partilhar opiniões sobre os momentos mais marcantes, recebemos os nossos comentadores residentes: Gonçalo Quinaz, que acompanha de perto tudo o que acontece dentro da casa, Diana Lopes, sempre pronta a dar a sua perspetiva crítica e assertiva, e Adriano Silva Martins, que nos traz a visão de quem observa o jogo a partir do exterior.