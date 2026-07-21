No «Dois às 10», Adriano Silva Martins pede desculpa após o comunicado da família de Vanessa, na sequência do comentário polémico sobre a concorrente do «Big Brother Verão». O momento em estúdio fica marcado pela tentativa de esclarecer a frase infeliz e pelo tom de retratação perante a reação da família.
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Adriano Silva Martins pede desculpa após comunicado da família de concorrente do Big Brother Verão
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Adriano Silva Martins pede desculpa após comunicado da família de concorrente do Big Brother Verão
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