No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam os últimos acontecimentos no “Secret Story 10”, analisando ao detalhe as emoções fortes que marcaram os últimos dias.
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Adriano Silva Martins sobre Ariana: “Está com a moral muito acima”
- Joana Lopes
- 2 abr, 10:31
NESTE PROGRAMA
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