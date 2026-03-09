No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam tudo sobre a última gala do «Secret Story».
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Adriano Silva Martins sobre concorrente :«Ele devia moderar-se um bocado»
- Hoje às 10:01
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
03:19
Adriano Silva Martins sobre concorrente :«Ele devia moderar-se um bocado»
Hoje às 10:01
03:48
Empatia ou não pelo segredo do Pedro - O que falhou?
Hoje às 09:59
06:03
Gonçalo Quinaz sobre concorrente do «Secret Story»: «Não tenho paciência para a argumentação!»
Hoje às 10:07
05:54
Cinha Jardim defende concorrente acusado de intimidar as mulheres da Casa: «Eu acho que ele é provocado por elas»
Hoje às 10:22
06:56
«Não é flor que se cheire!»: Cinha Jardim sobre concorrente do «Secret Story»
Hoje às 10:23
05:21
Cristina Ferreira confessa: «Até para mim enquanto apresentadora tem sido mais difícil...»
Hoje às 10:26
07:11
Adriano Silva Martins acusa concorrente do «Secret Story»: «Ela tem tendência para a mentira»
Hoje às 10:45
06:12
Cinha Jardim «encantada» com concorrente do «Secret Story»: «Este rapaz é a maior graça»
Hoje às 10:45
03:37
Secret Story: Pedro revela as mensagens que tem recebido após o programa
Hoje às 11:16
03:09
Surpreenda-se com imagens do casting de Pedro para o «Secret Story»
Hoje às 11:17
02:25
Pedro sobre a mudança de sexo: «O Lourenço salvou-me!»
Hoje às 11:20
03:28
Cristina Ferreira sobre o casting de Pedro: «Eu tenho de partilhar isto contigo...ficaram todos pasmados»
Hoje às 11:23
05:21
Pedro faz revelação e deixa rasgados elogios a concorrente do «Secret Story»: «Quero que seja o vencedor!»
Hoje às 11:39
06:49
Pedro comenta momento de tensão dentro da Casa: «Não achei piada, nem graça nenhuma!»
Hoje às 11:42
04:51
As palavras emocionantes de Cristina Ferreira para Pedro: «Tu vais ser uma ajuda para muita gente.»
Hoje às 11:42
02:52
A luta de Rodrigo: aos 8 anos deixou de andar após suspensão de medicamento
Hoje às 11:53