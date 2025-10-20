No «Dois às 10», fazemos a análise completa da 6.ª gala do «Secret Story». Depois de uma noite cheia de surpresas, emoções e momentos intensos, recebemos em estúdio os nossos comentadores residentes — Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins — para partilharem todas as opiniões, reações e bastidores deste reality show que continua a dar que falar.
Adriano Silva Martins sobre Fábio: «Mostra uma grande maturidade emocional»
- Joana Lopes
- Há 1h e 34min
NESTE PROGRAMA
06:16
Adriano Silva Martins sobre Fábio: «Mostra uma grande maturidade emocional»
Há 1h e 34min
04:00
Gonçalo Quinaz sobre a atitude de Vera com Dylan: «Não defendo, mas consigo compreender»
Há 2h e 28min
04:00
Gonçalo Quinaz reage à reação de Vera: «É lamentável como levaram esta mulher quase ao desespero»
Há 2h e 27min
04:00
Gonçalo Quinaz sobre Dylan e Bruno: «Têm tudo o que eu recrimino num homem»
Há 2h e 27min
04:00
Cristina Ferreira reage ao que aconteceu com Vera e Dylan: «Surpreende-me»
Há 2h e 26min
01:49
Assista às imagens que provocaram o descontrolo de Vera com Dylan
Há 2h e 11min
06:54
Gonçalo Quinaz justifica atitude de Vera com Dylan: «A razão está do lado dela»
Há 2h e 2min
06:54
Adriano Silva Martins reage a comentário de Dylan sobre Vera: «Nenhum homem e nenhuma mulher podem ser julgados por serem bissexuais»
Há 2h e 1min
06:54
Cristina Ferreira sobre Vera: «Ser um tipo de mulher assim não é fácil»
Há 2h e 0min
04:34
Fomos conhecer os bastidores da nova novela da TVI, «Terra Forte»
Há 1h e 15min
06:57
Rita Pereira sobre o seu papel mais recente: «Ou vão amar, ou vão odiar»
Há 1h e 7min
01:50
Assista à impagável reação de Joana ao descobrir o segredo de Marisa e Pedro Jorge
Há 46 min
02:39
Joana reage à atitude de Vera com Dylan: «Não esperava»
Há 43 min
06:27
Joana já tinha sido contactada para entrar noutro reality show e não entrou este motivo
Há 26 min
05:52
«Sofro de bananofobia». Joana explica o seu segredo: «O meu corpo rejeita tudo o que ingiro»
Há 20 min
04:56
Joana revela quem quer que vença o «Secret Story 9»
Há 19 min