Adriano Silva Martins sobre Pedro Barroso: “É uma pessoa altamente dominante que tem condicionado o grupo”

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam todas as últimas novidades da “1.ª Companhia”. Ontem foi dia de gala e a recruta Kina acabou por ser expulsa, deixando a base em verdadeiro choque. Os comentadores analisam os momentos mais polémicos, as reações dos recrutas e discutem os próximos passos desta temporada, cada vez mais intensa e imprevisível.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:55
