VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Adriano Silva Martins sobre Rui Oliveira e Luciana Abreu: “Acho que não havia química entre eles”

No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:40
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA

Mais Vistos

05:43

“Mentira!”: Ricardo João responde a declarações de Cláudio Ramos

Hoje às 11:37
02:00

“Já soube dessa informação e não contava”: Ricardo João mostra-se surpreendido com o que descobriu fora da casa

Hoje às 11:48
06:32

Zé Amaro é questionado sobre problema de saúde: “Sentiste que estavas no fim?”

Hoje às 10:06
00:23

Em direto, telespectadora envia mensagem a Cristina Ferreira dirigida a Ricardo João. Saiba o que disse

Hoje às 11:58
05:06

Cristina Ferreira fica em choque com ligação em direto ao “Secret Story 10”: “O que é que aconteceu à casa?”

Ontem às 10:12
01:59

Cláudio Ramos reage à desistência de Ricardo João: “Nem dormi bem”

Hoje às 10:07
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Primeira entrevista de Ricardo João após desistir do Secret Story - Veja a conversa completa

Hoje às 12:17

Em direto, telespectadora envia mensagem a Cristina Ferreira dirigida a Ricardo João. Saiba o que disse

Hoje às 11:58

Ricardo João fala sobre a separação da filha: “Vamos dar tempo ao tempo”

Hoje às 11:53

Ricardo João revela quem quer que vença o “Secret Story 10”

Hoje às 11:51

“Já soube dessa informação e não contava”: Ricardo João mostra-se surpreendido com o que descobriu fora da casa

Hoje às 11:48

Cristina Ferreira é direta com Ricardo João acerca de Ana: “Nunca te vou dizer”

Hoje às 11:45

Cristina Ferreira para Ricardo João: “Podias ter sido dos concorrentes mais marcantes e estragas tudo”

Hoje às 11:38
MAIS

Mais Vistos

“Mentira!”: Ricardo João responde a declarações de Cláudio Ramos

Hoje às 11:37

“Já soube dessa informação e não contava”: Ricardo João mostra-se surpreendido com o que descobriu fora da casa

Hoje às 11:48

Zé Amaro é questionado sobre problema de saúde: “Sentiste que estavas no fim?”

Hoje às 10:06

Em direto, telespectadora envia mensagem a Cristina Ferreira dirigida a Ricardo João. Saiba o que disse

Hoje às 11:58

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

31 mar, 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

Não parece feita em casa, mas é. Aprenda a fazer esta pavlova

Hoje às 17:00

Use as sobras de ovos de chocolate da Páscoa para fazer esta mousse

7 abr, 17:00

Este folar de carnes pode ser o protagonista da sua mesa de Páscoa: veja a receita

2 abr, 13:00

Aprenda a preparar o clássico ensopado de borrego para a Páscoa

1 abr, 10:31

Fora do Estúdio

Após sair do Secret Story, Ricardo João tem encontro inesperado. Saiba quem foi a "sortuda"

Hoje às 15:51

Ricky, há 10 anos, era muito diferente do que é hoje: veja a foto do casamento com Liliana

Hoje às 15:00

Catarina Miranda e Afonso Leitão estão separados? Há uma imagem que fala por si

Ontem às 17:00

Este é o truque de Cristina Ferreira para combater o inchaço: «O meu drenante natural»

Ontem às 16:21

Fotos

Não parece feita em casa, mas é. Aprenda a fazer esta pavlova

Hoje às 17:00

Ricardo João já falou com a filha? Ex-concorrente avança: "Temos que saber dar a volta e nunca desistir"

Hoje às 16:00

Após sair do Secret Story, Ricardo João tem encontro inesperado. Saiba quem foi a "sortuda"

Hoje às 15:51

Cristina Ferreira faz confissão a Ricardo João: «Fiquei de alguma forma triste contigo»

Hoje às 15:16