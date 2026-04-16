No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.
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Adriano Silva Martins sobre Rui Oliveira e Luciana Abreu: “Acho que não havia química entre eles”
- Dois às 10
- Hoje às 10:40
NESTE PROGRAMA
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05:17
Adriano Silva Martins sobre Rui Oliveira e Luciana Abreu: “Acho que não havia química entre eles”
Hoje às 10:40
06:32
Zé Amaro é questionado sobre problema de saúde: “Sentiste que estavas no fim?”
Hoje às 10:06
01:59
Cláudio Ramos reage à desistência de Ricardo João: “Nem dormi bem”
Hoje às 10:07
05:20
Cristina Ferreira anuncia conversa com Ricardo João: “Dará as suas explicações”
Hoje às 10:18
05:20
Cristina Ferreira revela conversa com Ricardo João nos bastidores: “Já lhe disse que…”
Hoje às 10:18
05:20
Cristina Ferreira sobre a prestação de Ricardo João: “Gostei de muita coisa, desatestei muitas outras”
Hoje às 10:19
05:20
Cristina Ferreira sobre Ricardo João: “A forma como tratou a Ana não foi bonita”
Hoje às 10:19
09:22
Cinha Jardim quebra o silêncio sobre a vida pessoal de Ricardo João: “Embora não se possa falar”
Hoje às 10:31
05:11
Cristina Ferreira fica espantada com ligação inesperada a Herman José: “Estás a brincar?”
Hoje às 10:47
03:19
Cristina Ferreira questiona Ricardo João: “Acordaste arrependido?”
Hoje às 11:24
03:19
Ricardo João reage às declarações de Cláudio Ramos sobre si
Hoje às 11:24
02:10
Cláudio Ramos confronta Ricardo João: “Isso não é hipócrita?”
Hoje às 11:29
05:43
“Mentira!”: Ricardo João responde a declarações de Cláudio Ramos
Hoje às 11:37
05:43
Cristina Ferreira para Ricardo João: “Podias ter sido dos concorrentes mais marcantes e estragas tudo”
Hoje às 11:38
03:52
Cristina Ferreira é direta com Ricardo João acerca de Ana: “Nunca te vou dizer”
Hoje às 11:45
02:00
“Já soube dessa informação e não contava”: Ricardo João mostra-se surpreendido com o que descobriu fora da casa
Hoje às 11:48
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06:32
Zé Amaro é questionado sobre problema de saúde: “Sentiste que estavas no fim?”
Hoje às 10:06
00:23
Em direto, telespectadora envia mensagem a Cristina Ferreira dirigida a Ricardo João. Saiba o que disse
Hoje às 11:58
05:06
Cristina Ferreira fica em choque com ligação em direto ao “Secret Story 10”: “O que é que aconteceu à casa?”
Ontem às 10:12
01:59
Cláudio Ramos reage à desistência de Ricardo João: “Nem dormi bem”
Hoje às 10:07