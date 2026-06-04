Afastado dos ecrãs há anos, João Mota regressa e anuncia que vai ser pai

No “Dois às 10”, João Mota está de regresso para nos falar de uma nova e apaixonante fase da sua vida.
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