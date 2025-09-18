No «Dois às 10», recebemos a psicóloga Iolanda Soares para falar sobre a dor do luto. Ainda existem muitas ideias pré-concebidas sobre este processo tão humano: quem nunca ouviu críticas a alguém por «ter ultrapassado demasiado depressa» a perda de um ente querido? Mas afinal, existe um tempo mínimo para o luto? E será obrigatório vestir roupa preta ou escura? Para além disso, o luto acontece apenas na sequência de uma morte ou também se manifesta noutras formas de perda? Iolanda Soares ajuda-nos a esclarecer estas e outras questões, oferecendo uma perspetiva sensível e esclarecedora sobre como cada pessoa vive a sua própria dor.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Afinal, existe um tempo mínimo para o luto? E será obrigatório vestir roupa preta? Psicóloga fala sobre a dor do luto
- Joana Lopes
- Há 2h e 9min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
10:23
Afinal, existe um tempo mínimo para o luto? E será obrigatório vestir roupa preta? Psicóloga fala sobre a dor do luto
Há 2h e 9min
02:59
Tanya desaba em lágrimas ao falar de Iran Costa: «Soube antes de toda a gente»
Há 2h e 53min
09:15
Tanya é surpreendida com carta de amor da esposa: «É extraordinário ter uma mulher como ela ao meu lado»
Há 2h e 40min
09:15
Tanya recebe declaração de amor da esposa: «Somos duas almas que não se envergonham do amor que as une»
Há 2h e 39min
09:15
Tanya revela planos de ser mãe com Isa: «Quero adotar»
Há 2h e 38min
09:48
Viriato Quintela recorda convite para o «Big Brother Verão»: «Uma semi- hesitação»
Há 1h e 38min
04:13
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda
Há 1h e 34min
04:13
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»
Há 1h e 33min
04:13
Cláudio Ramos sobre Jéssica Vieira: «Sou amigo dela»
Há 1h e 33min
04:13
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»
Há 1h e 33min
02:12
Cláudio Ramos recorda atitudes de Viriato Quintela: «Pareceram-me machistas»
Há 1h e 27min
02:12
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela: «Não gostei, tenho que te dizer…»
Há 1h e 26min
06:58
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»
Há 1h e 18min
06:58
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator
Há 1h e 17min
03:18
«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela
Há 1h e 14min
06:58
Viriato Quintela atribui alcunha a Catarina Miranda
Há 1h e 14min