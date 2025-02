«Afinal qual é o valor da herança?»: Mistério em torno da fortuna de Pinto da Costa

Carla Anes

Hoje às 10:16

No «Dois às 10», a herança de Pinto da Costa gerou uma discussão entre os comentadores. Cláudia, companheira de Pinto da Costa, herdou a mansão. O debate centrou-se no valor da herança e na forma como foi distribuída, considerando o casamento com separação de bens e a existência de uma pensão vitalícia para Cláudia. Foi ainda mencionado que Pinto da Costa terá feito doações em vida e que a sua fortuna seria consideravelmente elevada. Questionou-se ainda a origem da pensão vitalícia de Cláudia e o facto desta ter ficado com um apartamento em vez da mansão.

Saiba mais em TVI Player