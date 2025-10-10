Afinal, quantos ovos podemos comer por dia? Nutricionista responde

No «Dois às 10», assinalamos o Dia Mundial do Ovo. Este alimento, tão simples quanto versátil, é amado por muitos e alvo de controvérsia por outros. Entre mitos e verdades, há ainda quem se pergunte: afinal, os ovos fazem bem ou mal à saúde? A nutricionista Rita Andrade ajuda-nos a esclarecer todas as dúvidas e a perceber qual o verdadeiro impacto deste alimento na nossa alimentação.