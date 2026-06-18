No «Dois às 10», Gonçalo Quinaz, Cinha Jardim e Adriano Silva Martins comentam queixas-crime de Afonso Leitão contra Catarina Miranda.
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Afonso Leitão apresenta queixa contra Catarina Miranda e haverá um nono crime: «Disseram que é mais grave do que todos os outros»
- Hoje às 10:49
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