No “Dois às 10”, recebemos Afonso Leitão para uma conversa sobre tudo o que mudou desde a sua participação no “Secret Story – Desafio Final”. O ex-concorrente faz um balanço da experiência, fala do impacto da exposição mediática e aborda a polémica com Catarina Miranda, marcada por acusações públicas e pelo fim do namoro.
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Afonso Leitão recorda postura do passado: “Eu nem sabia o que estava a fazer”
- Dois às 10
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NESTE PROGRAMA
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Afonso Leitão recorda postura do passado: “Eu nem sabia o que estava a fazer”
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