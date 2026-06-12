No “Dois às 10”, recebemos Afonso Leitão, o mais recente expulso do “Secret Story – Desafio Final”. Após sete semanas intensas de convivência, desafios, estratégias e emoções fortes, o concorrente viu o seu percurso chegar ao fim na gala de ontem, por decisão do público. Em conversa connosco, faz o balanço da sua participação, recorda os momentos mais marcantes da aventura e reage à sua saída da casa mais vigiada do país.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Afonso Leitão responde à pergunta que todos fazem: já falou com Catarina Miranda?
- Dois às 10
- Há 38 min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
04:25
Afonso Leitão responde à pergunta que todos fazem: já falou com Catarina Miranda?
Há 38 min
02:22
Tatiana Boa Nova fala da amizade com Sara Sistelo e Moisés Figueira: “O Moisés foi uma ajuda incrível para o Rúben”
Há 1h e 53min
01:40
No dia em que casam, Sara Sistelo surpreende Moisés Figueira: “Estou a fazer a coisa certa”
Há 1h e 48min
02:03
Assim foi a entrada da noiva no casamento de Sara Sistelo e Moisés Figueira
Há 1h e 27min
05:56
Sara Sistelo e Moisés Figueira casam em direto
Há 1h e 26min
02:13
Sara Sistelo declara-se a Moisés Figueira: “Não achei que pudesse ser tão amada”
Há 1h e 24min
02:13
Sara Sistelo sobre a escolha do vestido de noiva: “Acho que surpreendi toda a gente”
Há 1h e 21min
01:32
Sara Sistelo desfaz-se em lágrimas com surpresa de Moisés Figueira
Há 1h e 16min
02:18
Filho de Moisés Figueira cria momento inesperado com discurso que surpreende o pai e Sara Sistelo
Há 1h e 12min
02:28
Sara Sistelo e Moisés Figueira revelam o nome do bebé
Há 1h e 10min
02:41
Afonso Leitão descobre toda a verdade sobre a polémica com Catarina Miranda: “Agora já sei de tudo”
Há 45 min
02:41
Afonso Leitão reage ao que encontrou cá fora: “Foi um choque enorme”
Há 44 min
04:25
Afonso Leitão reage em choque após ver a entrevista de Catarina Miranda e ouvir acusações sobre dívidas: “Não tinha nem um tostão?”
Há 38 min
02:39
Afonso Leitão deixa agradecimento público a Jéssica Vieira e Marcelo Palma: “Depois de tudo, não estava à espera”
Há 36 min
02:15
Afonso Leitão expõe aviso que recebeu de Catarina Miranda no dia da estreia do “Secret Story – Desafio Final”
Há 27 min
04:03
Afonso Leitão revela detalhes da gravidez de Catarina Miranda: “Foi a própria que me pediu segredo”
Há 22 min
Mais Vistos
03:44
Pais atiram-se com o filho com doença terminal de um 36.º andar
Ontem às 12:52
00:40
Ex-concorrentes de reality show vão casar em direto na TVI
Ontem às 10:07
03:16
Com apenas 14 anos, Camila ficou grávida e só descobriu aos 6 meses de gravidez
Ontem às 11:23
01:37
Cristina Ferreira reage a Especial do “Secret Story – Desafio Final”: “Foi muito duro”
Ontem às 10:03
03:08
Cristina Ferreira sobre polémica relacionada com o casamento de Bruno Savate: “Não se falou de mais nada”
Ontem às 10:29
08:16
Grávida da Murtosa: já é conhecida decisão do tribunal em relação a Fernando Valente
Ontem às 12:14